Детройт, США, , 09:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голы забили Бобби Райан (23-я минута) оформивший в матче дубль Дилан Ларкин (41-я, 59-я, в пустые ворота) и Робби Фаббри (58-я).

У «Каролины» шайбами отличились Винсент Трочек (41-я, в большинстве) и российский форвард Андрей Свечников (49-я), который также записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Детройт» 18 и 20 января встретится с клубом «Коламбус Блю Джекетс», а «Каролина» 19 и 20 января сыграет с командой «Нэшвилл Предаторз».