Нью-Йорк, США, , 09:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:0.

В составе победителей голами отличились оформившие в матче дубли российские форварды Павел Бучневич (7-я и 26-я минуты) и Артемий Панарин (14-я и 56-я, в большинстве), а также финский нападающий Каапо Какко (36-я, в большинстве).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провел матч «на ноль», российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 27 из 32 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 20 и 22 января сыграют с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Айлендерс» 19 января встретятся с командой «Бостон Брюинз».