Оттава, , 09:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» переиграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

У «Торонто» забитыми шайбами отличились Джо Торнтон (15-я минута), Митчелл Марнер (22-я) и Остон Мэттьюс (43-я, в большинстве).

В составе «Сенаторз» голы на свой счет записали Ник Пол (11-я) и немецкий форвард Тим Штюцле (52-я).

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился в матче одной результативной передачей, его коллега по клубу — российский нападающий Евгений Дадонов и российский форвард «Торонто» Илья Михеев не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 19 января сыграет с командой «Виннипег Джетс», а «Оттава» встретится с этим же клубом 20 и 22 января.