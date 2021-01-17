Эдмонтон, Канада, , 09:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой гостей со счетом 1:5.

В составе победителей голами отличились оформившие в матчи дубли Джефф Питри (7-я минута, в большинстве и 28-я) и словацкий форвард «Канадиенс» Томаш Татар (23-я и 50-я), а также Джейк Эванс (30-я, в большинстве).

Автором единственной шайбы «Ойлерз», которая оказалась «голом престижа», стал Слэйтер Куккук (53-я).

Отметим, в следующем матче, который состоится 19 января, «Монреаль» снова сыграет с «Эдмонтоном».