Лестер, Великобритания, , 08:30 — REGNUM Футбольный клуба «Лестер Сити» уверенно обыграл команду «Саутгемптон» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились полузащитники Джеймс Мэддисон (37-я минута) и Харви Барнс (90+5-я)

Отметим, по итогам матча в активе «Лестера» стало 35 очков, в результате чего команда поднялась на второе место в турнирной таблица английской Премьер-лиги (АПЛ). У «Саутгемптона» 29 очков и восьмое место.