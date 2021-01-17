Анже, Франция, , 08:16 — REGNUM Футбольный клуба «Пари Сен-Жермен» переиграл с минимальным счетом команду «Анже» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Единственный во встрече забитый мяч записал на свой счет защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава, отличившийся на 70-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча в активе «ПСЖ» стало 42 очка, что позволило команде стать лидером турнирной таблицы французской Лиги 1. У «Анже» 30 очков и седьмое место.