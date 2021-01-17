Генуя, Италия, , 08:00 — REGNUM Футбольный клуб «Удинезе» проиграл команде из Генуи «Сампдория» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле генуэзского стадиона «Луиджи Феррарис» и завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет во встрече открыл на 55-й минуте аргентинский полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль. Однако затем, удачно реализованный на 67-й минуте хавбеком хозяев Антонио Кандрева пенальти и забитый на 87-й минуте форвардом Эрнесто Торрегросса мяч, принесли победу «Сампдории».

Отметим, по итогам матча в активе «Сампдории» стало23 очка, команда находится на десятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Удинезе» 16 очков и пятнадцатое место.