Мадрид, , 08:00 — REGNUM Футбольный клуб «Севилья» обыграл с минимальным счетом в дополнительное время команду «Леганес» в матче 1/16 Кубка Испании. Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и закончилась победой «Севильи» со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал аргентинский полузащитник команды из Севильи Лукас Окампос, отличившийся на 90+6-й минуте встречи.

Отметим, на данный момент в активе «Севильи» 30 очков и шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. У выступающего в Сегунде (второй по значимости футбольный дивизион Испании) «Леганеса» 34 очка и также шестое место.