Москва, , 23:55 — REGNUM Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 18 января может принять решение о том, где пройдет чемпионат мира (ЧМ) по хоккею в 2021 году. Об этом сообщил 16 января глава IIHF Рене Фазель журналистам ТАСС.

«Мы (совет IIHF — прим. ИА REGNUM) можем принять окончательное решение в понедельник (18 января — прим. ИА REGNUM), — сказал Фазель. — Может быть, нам потребуется чуть больше времени»

Как передавало ИА REGNUM, 14 января глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обеспечить безопасность проведения ЧМ по хоккею в своей стране, несмотря «проблемы с Запада».

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