Каир, , 23:03 — REGNUM Сборная России одержала победу над Словенией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по гандболу, проходящего в Египте.

Встреча завершилась со счётом 31:25. Самыми результативными в российской команде стали Дмитрий Киселёв, Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, забросившие по шесть мячей.

После этой победы российская команда гарантировала себе выход в плей-офф соревнований. В заключительной игре сборная России встретится с Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по гандболу проходит в Египте с 13 по 31 января. Из-за санкций WADA сборная России на турнире выступает под названием «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team) и используеть флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).

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