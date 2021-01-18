18 января 2021 | Время чтения 6 мин

Для российских чиновников-«общечеловеков» от спорта дорогостоящие поездки в «цивилизованные страны» за счет российских налогоплательщиков стали привычным «образом жизни», этаким бесплатным «спортивным туризмом». Но ориентироваться надо не на них, а на то, как вернуть честь и достоинство нашей стране и ее спортсменам, защищающим их на стадионах мира.

Анатолий Кошкин, , 20:00 — REGNUM Дабы не быть обвиненным в оскорблении, поясню, что слово «ублюдочный» изначально означало «половинчатый, компромиссный». Это в полной мере относится к токийским летним Олимпийским играм, если они состоятся. Ибо что это за всемирные Игры, в которых не принимает участие команда, неизменно занимавшая высшие места по количеству завоеванных на Олимпиадах медалей различного достоинства. А каково победителям Олимпиады, которые будут сознавать, что их чемпионство не настоящее, половинчатое, достигнутое без борьбы с российским атлетами, сильнейшими во многих дисциплинах? Кстати, в Японии понимают, что «без российских мастеров спорта Олимпийские игры в Токио померкнут. Цена победы на них будет понижена».

Врата WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но в данном случае я не столько о самом решении спортивного арбитражного суда в Лозанне, который на два года отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом за нарушения, связанные с допингом и лишении права участия команды России в официальном статусе в Токийской летней Олимпиаде в 2021 году, зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году и чемпионате мира по футболу в 2022 году в Катаре. Меня удивляет реакция чиновников от спорта, которые чуть ли не радуются принятому в Лозанне решению.

Редакторы японского информационного издания Yahoo News Japan так и назвали свою статью на данную тему: «Русские довольны решением спортивного арбитражного суда». Правда, перевод ИноСМИ не точен. В заголовке говорится не обо всех русских, якобы довольных решением международного спортивного органа, а лишь о чиновниках Олимпийского комитета России, в частности, председателе ОКР Станиславе Позднякове, который, по словам японского издания, «отметил тот факт, что спортивный арбитражный суд не потребовал «полного запрета» на участие российских команд в международных турнирах. Те спортсмены, в отношении которых будет доказана их непричастность к допингу, смогут участвовать в международных спортивных форумах. Это также вызвало удовлетворение у российского спортивного деятеля».

Перед олимпийским стадионом в Токио 江戸村のとくぞう

Да простят меня читатели, но по мне это как радоваться тому, что тебе плюнули в лицо не два, а только один раз. Как же, ведь год назад российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года. А тут, радость-то какая, суд смягчил решение WADA и сократил этот срок в два раза.

А исполняющий обязанности Российского антидопингового агентства Михаил Буханов и вовсе чуть ли не приглашает отметить сокращение срока наглой дискриминации нашей страны шампанским. Yahoo News Japan приводит его слова: «Сегодняшний результат — это победа России. Международный суд решил не принимать позицию WADA. Это станет для мирового спорта важнейшим прецедентом».

Возрадуются и космополиты от спорта (это тоже не оскорбление, ибо космополиты — это «сторонники идеи мирового гражданства, те, кто считают весь мир своим отечеством, ставят общечеловеческие интересы и ценности выше интересов отдельной нации или отдельного государства»), для которых честь и достоинство своей Родины не столь важны. Ибо какой там флаг и гимн, главное дорваться до «мирового спорта» с его тучными призовыми. Поразительно, но такие деятели есть и в депутатском корпусе России. Они не видят ничего предосудительного в выступлении на глазах всего мира под капитулянтским белым флагом.

Как тут не вспомнить слова боксера-депутата Валуева: «Можно только с уважением отнестись к мнению наших боксеров. Отказаться от Олимпиады ради своего флага — это очень серьезное решение. Для того чтобы поехать на Игры, каждый из них прикладывает максимум усилий. Может быть, в их жизни эта Олимпиада станет последней. Насколько правильно отказываться от Игр? А что значит — правильно или нет? Каждый сам для себя решает, как поступать. С моей же стороны бойкот Олимпиады — это неправильно. Но это мое мнение. Я так говорил и перед Играми-2018 в Пхёнчхане, и сейчас не собираюсь отказываться от своих слов». Боксер и сейчас стоит на своем, обосновывая свою позицию интересами не страны, а спортсменов-профессионалов: «Люди готовились к этой Олимпиаде. Я свое мнение тут не поменяю. Ехать надо. Сегодня профессиональный спорт — это не то занятие, которым увлекают себя на досуге».

Депутат Госдумы России Николай Валуев Андрей Лыткин © ИА Красная Весна

Вот и я не желаю отказываться от своих слов, сказанных в статье в ИА REGNUM «Никакие спортивные успехи на Олимпиаде не затмят оскорбления России»:

«Что бы ни говорили чиновники от российского спорта и принявшие вопреки мнению большинства нашего народа участие в Олимпиаде в Пхёнчхане на оскорбляющих страну унизительных условиях спортсмены и их тренеры и менеджеры, впечатление от происходившего во время Игр весьма неприятное. Ибо запрет использовать на Играх флаг, герб и гимн страны является беспрецедентным унижением, стерпеть которое, конечно же, не смогла бы ни Российская империя, ни Советский Союз. В каких бы прегрешениях ни были уличены спортивные чиновники, за что, по сути, вынужден был принести, хотя и невнятное, но извинение президент РФ, оскорблен весь народ нашей страны. И не желают этого понять и признать лишь расплодившиеся космополиты и компрадоры, давно потерявшие, а то и не имевшие изначально чувства и понятия о чести и достоинстве Родины. И даже если команде «атлетов из России» снисходительно «из жалости» позволят пронести флаг государства на церемонии закрытия Игр, это уже ничего не изменит. Ибо всему миру было продемонстрировано, что с русскими так обращаться можно. Не удивлюсь, если практика ущемления национального достоинства граждан нашей страны и государства в целом будет продолжена. Потому считал и продолжаю считать, что участие спортсменов РФ в Олимпиаде под позорным капитулянтским белым флагом было большой политической ошибкой, плоды которой придется вкушать еще долго».

Так и произошло. И это, отнюдь, не завершение навязанной нам «спортивной тяжбы». Нисколько не удивлюсь, если под давлением США и их послушных союзников российские спортсмены будут объектом дискриминации еще долго, ибо это не спорт, а политика. В связи с этим хочу поддержать призыв политического обозревателя ИА REGNUN Михаила Демурина, который заявил на днях:

«…Пора взять установку на выход из олимпийского движения и создание независимой системы спортивных соревнований с участием Китая, Индии, азиатских, латиноамериканских и африканских стран, которые захотят войти в эту систему… Пусть Запад продолжает вариться в своём уже протухшем соусе, где спорт безнадежно испорчен политикой и наживой, а те, кто хочет чистого спорта, должны работать на той основе, которая позволяет ставить на первое место именно спорт».

Сергей Луппов. Спорт. 1930

И хотя у этого предложения появится немало критиков из числа российских чиновников-«общечеловеков» от спорта, для которых дорогостоящие поездки в «цивилизованные страны» за счет российских налогоплательщиков стали привычным «образом жизни», этаким бесплатным «спортивным туризмом», ориентироваться надо не на них, а на то, как вернуть честь и достоинство нашей стране и ее спортсменам, защищающим их на стадионах мира.