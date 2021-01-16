Тамбов, , 20:52 — REGNUM Агент Валерий Оганесян назначен на пост президента футбольного клуба «Тамбов», 16 января сообщается на сайте «Тамбова». Отмечается, что функционер в ближайшие дни будет представлен игрокам и персоналу команды.

Сейчас «Тамбов» вышел из зимнего отпуска и приступил к подготовке к весеннему возобновлению сезона в Российской премьер лиге (РПЛ), в турнирной таблице которой клуб пока занимает последнее место.

Первый учебно-тренировочный сбор подопечные Сергея Первушина должны провести в Крымске.

Планируется, что в Краснодарском крае «Тамбов» пробудет до 29 января.