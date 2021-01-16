Рим, , 20:45 — REGNUM Футбольный клуб «Дженоа» (Италия) проявляет активность в переговорах с ЦСКА (Москва) по поводу возможной аренды форварда Адольфо Гайча. Об этом 16 января пишет Tuttomercatoweb.

При этом отмечается, что клуб из Генуи в переговорах хочет опередить ФК «Унион» (Гермния) в борьбе за игрока.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 г. за 8,5 млн евро, провел 18 матчей за команду, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Адольфо Гайча в 2018 г. дебютировал в составе сборной Аргентины до 20 лет в рамках Международного футбольного турнира в Алькудии, на котором забил 3 мяча. На Панамериканских играх 2019 г. выступал за сборную Аргентины до 23 лет, где сыграл в 5 играх и забил 6 мячей. Аргентинцы выиграли «золото», обыграв в финале сборную Гондураса. В сентябре 2019 г. дебютировал за главную сборную Аргентины.