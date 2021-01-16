Москва, , 20:31 — REGNUM Министр спорта России Олег Матыцин поддержал предложение использовать песню «Катюша» в качестве гимна российских атлетов на ЧМ и Играх. Об этом сообщает 16 января корреспондент ИА REGNUM.

«К «Катюше» отношусь с большим уважением… Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать», — заявил Матыцин.

Ранее комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать даанную песню вместо официального гимна страны.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против РФ. Спортсмены из РФ не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 г.