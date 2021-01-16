Грозный, 16 января 2021, 20:02 — REGNUM 16 января власти Чечни назвали ударом по свободе слова блокировку YouTube-каналов футбольного клуба (ФК) «Ахмат» (Грозный) и российской лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA).
Ранее YouTube-канал «Ахмата» стал недоступен — канал был заблокирован без каких-либо оснований. Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналу «Ахмат».
Также был заблокирован YouTube-канал российской лиги смешанных единоборств АСА. В бойцовской лиге назвали действия компании незаконными, как и санкции США.
«Штаты нанесли очередной удар по свободе слова… Удивляет абсурдность этих решений», — прокомментировал министр печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram.