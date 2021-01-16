Барселона, Испания, , 19:45 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси желает остаться в клубе. Об этом в интервью Sport. es 16 января сообщил претендующий на пост президента сине-гранатовых Жоан Лапорта.

«Я знаю, что он хочет остаться, что он сделает все ради того, чтобы играть здесь до тех пор, пока клуб предлагает ему то, что удовлетворяет его потребности», — отметил он, добавив, что «в данный момент Месси полностью сконцентрирован на том, чтобы догнать «Атлетико» в Ла Лиге и обойти ПСЖ в ЛЧ».

Летом 2020 г. Месси пытался досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом. Главным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити».