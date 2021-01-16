Ростов-на-Дону, , 19:31 — REGNUM Игроки гандбольного клуба «Ростов-Дон» после отмены матча в Норвегии и возвращения в Россию одержали домашнюю победу над немецким «Битигхаймом». Матч состоялся в рамках 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов 16 января, передаёт ИА REGNUM.

Подопечные Пера Юханссона победили со счётом 27:21. Лучшими бомбардирами матча стали Ярослава Фролова и Полина Кузнецова, забившие по пять мячей в ворота соперниц.

В пресс-службе команды уточнили, что ранее в Норвегии четыре члена делегации российской команды получили положительные результаты теста на коронавирус. Заразившиеся вынуждены были остаться в Кристансанне, остальные вернулись в Россию. Перед международным матчем игроков и тренеров вновь протестировали. Носителей коронавируса не выявили.

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