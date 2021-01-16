Минск, , 19:12 — REGNUM Калерво Куммола — вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) — отреагировал на отказ компаний спонсировать ЧМ-2021и высказал мнение о возможности проведении ЧМ-2021 в Белоруссии. Его слова 16 января приводит Helsingin Sanomat.

«Это не стало сюрпризом … Думаю, другие спонсоры придерживаются такого же мнения. Вопрос проведения ЧМ в Белоруссии совет ИИХФ рассмотрит на следующей неделе», — завил он.

Также, по мнению Куммолы, организация турнира в Белоруссии в данный момент — «невыполнимая задача». Он считает, что соревнования следует провести в Латвии.

Ранее компания Nivea Men и автоконцерн Skoda выступили с заявлениями о том, что откажутся спонсировать ЧМ по хоккею в случае его проведения в Белоруссии. Решение мотивируется сложившейся политической ситуацией в стране.

Изначально планировалось, что ЧМ по хоккею пройдет в Минске и Риге — с 21 мая по 6 июня 2021 г.