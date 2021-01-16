Минск, , 18:48 — REGNUM Рене Фазель — президент Международной федерации хоккея (IIHF) — высказался 16 января о ситуации вокруг проведения в Белоруссии матчей ЧМ-2021.

«Мы могли написать письмо, но отправились туда и сказали Лукашенко, что у нас проблемы. Мы стоим на том, что делаем: мы спортивная организация, у которой есть задача организовать ЧМ», — заявил он.

«Я мог бы сказать, что должно случиться чудо. … Мне нужен небольшой отдых. Генсек IIHF Хорст Лихтнер должен провести анализ потенциального плана «Б», — передает слова Фазеля Sportschau.

ЧМ по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 г. в двух городах — Минске и Риге.