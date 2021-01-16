Москва, , 18:37 — REGNUM Ашот Хачатурянц — глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) — 16 января назвал причину отстранения арбитров Алексея Сухого, Николая Волошина, Евгения Турбина от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Они отстранены на неопределённый срок по причине самых низких оценок по итогам первой части сезона», — передает его слова «Чемпионат».

15 января Хачатурянц рассказал об изменениях в составе судейских бригад на матчи нынешнего сезона РПЛ. Сухой, Турбин и Волошин отстранены от работы на неопределенный срок.

Вместо отстраненных в список судей РПЛ включены Ян Бобровский, Антон Фролов и Артём Чистяков.

Текущий сезон РПЛ продолжится 26 февраля матчем «Тамбов» — «Ротор».