Магнитогорск, Челябинская область, , 18:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск) одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (Уфа) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Магнитогорске завершилась — 3:2 в пользу хозяев льда. Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Артёма Земчёнка, Николая Прохоркина, Филиппа Хольма. «Салават Юлаев» ответил голами Маркуса Гранлунда, Александра Алексеева.

Эта победа стала для «Металлурга» стала второй подряд, а «Салават Юлаев» проиграл впервые после серии из 3-х выигрышей.