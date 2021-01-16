Берлин, , 18:11 — REGNUM Российская теннисистка Евгения Павлова 16 января прокомментировала выступление в эстафетной гонке 4×6 км на VI этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

«…Подвела команду, зашла на круг, когда такое недопустимо. Не знаю, почему так получилось, ноги затряслись, определённая усталость. Наверное, надо было пропускать эстафету, давать кому-то шанс, но это не обговаривается в нашей команде», — приводит ее слова «Матч ТВ».

Добавим, что Павлова чисто отстрелялась на 1-м, но допустила 4 промаха на 2-м огневом рубеже, передав эстафету Ларисе Куклиной десятой, с отставанием от лидера на 47,6 сек.