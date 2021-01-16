Ижевск, , 17:28 — REGNUM Вице-премьер РФ по спорту Дмитрий Чернышенко инициировал расследование ситуации с массовым снятием биатлонистов с турнира «Ижевская винтовка».

Чернышенко поручил подключить сотрудников Генпрокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ к проверке инцидента.

4 января появилась информация о том, что 33 биатлониста-юниора, представлявшие Ханты-Мансийский АО и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия офицеров Российского антидопингового агентства.