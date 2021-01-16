Москва, , 17:23 — REGNUM Антон Фетисов — директор по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» (Москва) — 16 января рассказал, почему клуб отказался от проведения товарищеского матча против «Зенита» (Санкт-Петербург) на зимних сборах в Дубае.

«…"Зенит» отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они — 8. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8 вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается на сборе в ОАЭ. Мы предложили им две даты, а они одну… не смогли договориться», — передает слова Фетисова ТАСС.

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семактак прокомментировал:

«Мы предложили…, но у «Спартака» уже своя программа… не смогут с нами сыграть».

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