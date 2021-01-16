Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Дэйна Уайт — глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — анонсировал новости по итогам встречи с бойцом Хабибом Нурмагомедовым (РФ).

https://twitter.com/danawhite/status/1350413174277812224

«Прошлым вечером встретился с Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня в 23:00 мск на телеканале ABC расскажу о его решении, и как оно повлияет на бой Конора Макгрегора против Дастина Порье», — рассказал Уайт в Twitter 16 января.

Встреча Хабиба и Уайта состоялась 15 января на «Бойцовском острове».

В октябре Хабиб победил Джастина Гэтжи (США) и в третий раз защитил титул чемпиона UFC.