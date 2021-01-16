Москва, , 17:09 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) отказался от предложения «Зенита» (Санкт-Петербург) провести товарищеский матч, заявил 16 января главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

«Мы предложили — хотели бы сыграть с ними, учитывая все сложности, особенно со спарринг-партнерами, но у «Спартака» уже своя программа… не смогут с нами сыграть», — отметил Семак.

Кстати, оба клуба проводят сборы в Дубае (ОАЭ).

«Спартак» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает III место в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/2021. Лидером является «Зенит» (41).

В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин».