Порту-Алегри, Бразилия, , 15:51 — REGNUM Нападающий футбольного клуба из Порту-Алегри «Гремио» Пепе договорился о переходе в команду «Порту». Об этом 16 января сообщает Globoesporte.

Уточняется, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется португальскому клубу в €15 млн. Также «Гремио» получит 15% от следующей продажи игрока.

При этом ранее возможностью приобретения нападающего также интересовался санкт-петербургский клуб «Зенит».

Отметим, в нынешнем сезоне Пепе сыграл за свой клуб в 41 матче и отличился в них 12 забитыми мячами и 8 голевыми пасами.