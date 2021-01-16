Амстердам, , 15:46 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» интересуется полузащитником команды из Амстердама «Аякс» Куинси Промесом. Об этом 16 января сообщил нидерландский журналист Майк Вервей, его слова приводит De Telegraaf.

«Спартак» ведет себя настойчиво, однако, как я понимаю, речь идет пока только о возможной аренде Промеса», — сказал он.

При этом Вервей отметил, что он не может представить себе ситуацию, чтобы в «Аяксе» в настоящее время отпустили 29-летнего футболиста в аренду.

Отметим, Куинси Промес играл в составе московского «Спартака» с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России. Его текущий контракт с «Аяксом» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 19 матчах за свой нынешний клуб и отметился в них пятью голами и одной результативной передачей.