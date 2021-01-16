Прага, , 15:13 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda не будет спонсором чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в случае, если его будут проводить в Белоруссии. Об этом чешский концерн сообщил 16 января на своей странице в соцсети Twitter.

В сообщении уточняется, что компания была спонсором мировых хоккейных первенств в течение 28 лет.

При этом подчеркивается, что компания «уважает права человека» и «откажется от спонсирования чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что соорганизатором мероприятия будет Белоруссия».

Также о своем решении не быть спонсором ЧМ по хоккею в случае, если его будут проводить в Белоруссии, сообщила на своей странице в соцсети Twitter компания Nivea Men.

Отметим, проведение матчей ЧМ по хоккею 2021 года намечено в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. При этом ранее некоторые общественные организации из Европы призывали Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за якобы напряженной политической ситуации в Белоруссии.