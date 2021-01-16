Лондон, , 14:50 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» договорился со своим немецким полузащитником Месутом Озилом о немедленном расторжении контракта игрока. Об этом 16 января сообщает портал The Athletic.

По данным источника, сторонам удалось достигнуть принципиальной договоренности. При этом, как ожидается, в нынешние выходные 32-летний футболист закончит переход в клуб из Стамбула «Фенербахче».

Отметим, Месут Озил играет в составе «Арсенала» с 2013 года. В нынешнем сезоне футболист не принял участия ни в одном матче команды.