Берлин, , 14:50 — REGNUM Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала победительницей в спринте у женщин на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в Арбере (ФРГ). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победной время Акимовой составило 22 минуты 58,1 секунды при одном промахе.

Второе место заняла еще одна российская спортсменка — Анастасия Шевченко, которая отстала от победительницы на +4,0 секунды и также один раз промахнулась. Третье место — у представительницы Франции Камиллы Бене, отставшей от лидера на +5,4 секунды и ни разу не промахнувшейся по ходу дистанции.

Отметим, 17 января на этапе Кубка IBU в Арбере состоится женская эстафета 4×6 км.