Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM Полузащитник из Косова Илдрен Ибрахимай перешел в состав екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом 16 января сообщает пресс-служба команды.

Также известно, что 25-летний игрок, который два года играл в норвежской команде «Викинг», не стал продлевать контракт со своим прошлым клубом и перешел в «Урал». Футболист будет выступать в составе екатеринбургской команды под номером 17.

Отметим, в прошедшем сезоне Илдрен Ибрахимайсыграл за «Викинг» в 26 матчах в чемпионате Норвегии и отличился в них 7 голами.