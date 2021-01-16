Москва, , 13:58 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин, являющийся временным чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе, прокомментировал свой, назначенный на 6 марта, бой-реванш с представителем Британии Диллианом Уайтом. Он написал об этом 16 января на своей странице в соцсети Instagram.

«Диллиан Уайт — сильный, достойный соперник. В реванше буду стараться боксировать хорошо и красиво. Чувствую себя хорошо, начал подготовку к бою», — написал в своем сообщении — летний спортсмен.

Также он отметил, что знает, что ему необходимо изменить свою тактику, чтобы исправить кое-какие ошибки.

Отметим, в настоящее время в послужном списке Александра Поветкина 36 побед (25 — нокаутом), два поражения и одна ничья.