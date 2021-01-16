Москва, , 13:25 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Джеймс Харден рассказал, почему он перешел в новую команду из клуба «Хьюстон Рокетс». Его слова на эту тему 16 января приводит ESPN.

«Я был давно в «Рокетс», прошел с организацией падения и взлеты, но никогда не проявлял ни к кому неуважения. Я лишь сказал, что команда недостаточно хороша для борьбы за титул», — заявил 31-летний баскетболист.

При этом он добавил, что надеется, что все стороны остались довольны прошедшей сделкой.

Кроме того, защитник отметил, что играл за «Рокетс» на протяжении восьми лет, а теперь начинает новый этап с новой командой и тренерским штабом, которых он считает «невероятно талантливыми», и это шанс для «Нетс» стать чемпионами НБА.

Отметим, в нынешнем регулярном сезоне Джеймс Харден в среднем за матч играл по 36,3 минуты, набирая при этом по 24,8 очков, делая по 5,1 подбора и отдавая по 10,1 передачи.