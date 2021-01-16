Москва, , 13:25 — REGNUM Свои поздравления с победой на ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков направил экипажу российской команды «Камаз-мастер» президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 16 января обнародован на сайте Кремля.

«Чемпионский настрой «камазовских» экипажей, их нацеленность на первое место хорошо известны участникам и поклонникам этого легендарного ралли-марафона. Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь, в 18-й раз, выигрывает «Дакар», подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества», — говорится в поздравительном сообщении.

Также российский лидер поблагодарил наставников и техперсонал команды за напряженную и слаженную работу, за сильный характер и за замечательную победу, которую команда подарила болельщикам из России.

«Так держать! Желаю здоровья и спортивной удачи», — заключил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января экипажи команды «Камаз-мастер» в 18-й раз стали победителями на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков, заняв все места на подиуме.