Дублин, , 12:37 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, являющийся экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, прокомментировал возможность боя-реванша с российским бойцом, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Он заявил об этом 16 января в интервью ESPN MMA.

Конор Макгрегор Figure

«Я думаю, Нурмагомедов боится драться со мной, но я не виню его за это», — сказал бывший чемпион UFC.

Также Макгрегор добавил, что в поединке, в котором он в 2018 году проиграл Хабибу Нурмагомедову, он дрался с лучшей версией российского бойца, будучи худшей версией себя самого на тот момент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае если Хабиб Нурмагомедов хочет провести поединок с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, он должен отказаться от своего чемпионского титула.