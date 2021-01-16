Амстердам, , 12:26 — REGNUM Защитник футбольного клуба из Амстердама «Аякс» Перр Схюрс продлил соглашение со своей командой. Об этом 16 января сообщает пресс-служба нидерландской команды.

При этом, контракт 21-ленего футболиста с «Аяксом» рассчитан до 2025 года. При этом какие-либо другие подробности соглашения игрока с клубом не сообщаются.

Отметим, Перр Схюрс перешел в состав «Аякса» в 2018 году из команды «Фортуна» за €2 млн. В нынешнем сезоне сыграл в составе столичного нидерландского клуба в 22 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.