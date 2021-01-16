Кливленд, США, , 12:33 — REGNUM Шведский вратарь хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Оскар Лундквист выписался из больницы, где ему ранее была проведена операция на сердце. Об этом 16 января 38-летний хоккеист сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Вчера я выписался из больницы. В последние пять-восемь лет я провел много времени вдали от своих детей из-за хоккея, а последние девять дней оказались совсем другими… Это буквально согрело мое сердце, когда я подъехал к подъездной дорожке», — написал в своем сообщении спортсмен.

Также он сообщил, что в течение недолгого времени пробудет в Кливленде для прохождения дополнительных тестов, а затем вернется в Нью-Йорк, где продолжит восстанавливаться после операции.

Отметим, в октябре минувшего года Оскар Лундквист подписал соглашение с «Вашингтоном», а 17 декабря сообщил, что из-за проблем со здоровьем вынужден будет пропустить нынешний сезон.