Лас-Вегас, США, , 12:23 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, в случае, если он хотел бы провести поединок с представителем Канады Жоржем Сен-Пьером, который является экс-чемпионом в двух весовых категориях, должен отказаться от своего титула. Об этом 16 января заявил глава UFC Дэйна Уайт.

«Бой Сен-Пьера и Нурмагомедова? Я не знаю. Полагаю, если Хабиб хочет боя с Жоржем, он должен будет отказаться от титула», — приводит UFC Arabia его слова на своей странице в соцсети Twitter.

При этом Уайт добавил, что после отказа от своего чемпионского звания российский спортсмен сможет провести поединок с канадцем.

Отметим, на данный момент в активе 32-летнего ни разу непобежденного Хабиба Нурмагомедова 29 побед.