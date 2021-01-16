Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Шесть игроков баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» заразились коронавирусом. Об этом 16 января сообщает Hoops Rumors.

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Уточняется, что помимо этого ещё три баскетболиста находились в контакте с заразившимися и также перешли на карантин.

При этом главный тренер столичной американской команды Скотт Брукс рассчитывает, что команда сможет вновь начать тренировки на будущей недели. В то же время генеральный менеджер «Уизардс» Томми Шеппард заявил, что он надеется на то, что игроки, не заразившиеся SARS-CoV-2, уже в выходные смогут начать тренировки по индивидуальной программе.

Вместе ни один из сотрудников клуба не заразился коронавирусом, а у четырех из шести новое заболевание проходит в бессимптомной форме. Несколько игр «Вашингтона» в регулярном сезоне НБА отменены.

Отметим, следующий матч «Вашингтон» должен провести 20 января с командой «Шарлотт Хорнетс».