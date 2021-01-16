Тамбов, , 11:01 — REGNUM Новым президентом футбольного клуба «Тамбов», выступающего в Российской Премьер-лиге, стал Валерий Оганесян. Об этом 16 января сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

«В ближайшее время об этом будет объявлено. В ближайшие сутки он будет представлен игрокам и персоналу клуба», — заявил источник в тамбовской команде.

При этом источник в руководстве Тамбовской области подтвердил, что новым президентом клуба стал Оганесян и добавил, что его представят команде на спортивных сборах в Крымске.

В тоже время, отмечается, что сам Оганесян, ранее работавший над трансферами нападающего Юрия Мовсисяна и полузащитника Араза Озбилиза, не стал комментировать изданию данную информацию.

Отметим, Валерий Оганесян является основателем и некоторое время был президентом клуба «Арарат-Москва», который в сезоне 2017/18 стал победителем «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и затем отказался выступать в Футбольной национальной лиге.