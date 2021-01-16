Москва, , 11:01 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» заключил соглашение с бразильским защитником команды «Бордо» Пабло. Об этом 16 января сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Отмечается, что 29-летний футболист успешно прошел медицинское обследование, заключил соглашение с московским клубом и присоединился к команде на тренировочном сборе в испанской Марбелье. Также известно, игрок будет выступать в Локомотиве» под номером 3.

«Я рад присоединиться к «Локомотиву. Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки», — сказал по поводу заключения контракта со своим новым клубом защитник.

Отметим, Пабло перешел в «Бордо» летом 2015 года и в нынешнем сезоне сыграл за клуб в 13 матчах, забив в них один гол.