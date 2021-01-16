Милуоки, США, , 10:22 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счетом 112:109.

Наиболее результативным игроком встречи стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который остановился в шаге от дабл-дабла с 31 очко м 9 подборами. Его коллега по клубу — лёгкий форвард Крис Миддлтон — также немного не добрал до дабл-дабла с 25 очками и 8 подборами.

У «Даллас» самым результативным оказался словенский разыгрывающий Лука Дончич, тоже чуть-чуть не дотянувший до дабл-дабла с 28 очками и 9 подборами.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 19 января сыграет с командой «Бруклин Нетс», а «Даллас» 17 января проведет встречу с клубом «Чикаго Буллз».