Сакраменто, США, , 09:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анжелес Клипперс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой гостей со счетом 100:138.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал за игру 27 очков.

У «Сакраменто» самым результативным оказался форвард Марвин Багли III, набравший во встрече 20 очков.

Отметим, в следующем матче «Клипперс» 18 января сыграет с командой «Индиана Пэйсерс», а «Сакраменто» в этот же день встретится с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс».