Оклахома-сити, США, , 09:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» переиграл в овертайме команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 127:125.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, который набрал за игру 35 очко.

У «Оклахомы» самым результативным стал защитник Шей Гилджес-Александер, оформивший во встрече дабл-дабл с 33 очками и 10 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Оклахома» 18 января сыграет с командой «Филадельфия Сиксерс», а «Чикаго» днем ранее встретится с клубом «Даллас Маверикс».