Оттава, , 09:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» переиграл команду «Торонто Мэйпо Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:3.

У «Оттавы» голы забили Томас Шабо (20-я минута), Брэйди Ткачук (31-я), Остин Уотсон (33-я), Крис Тирни (36-я) и Дерек Степан (47-я).

В составе «Торонто» забитыми шайбами отметились Зак Хайман (10-я), Александр Керфут (30-я) и Джон Таварес (38-я).

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился в матче двумя результативными передачами, российский защитник «Торонто» Илья Михеев также записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Оттава» также сыграет с «Торонто», игра также пройдет в столице Канады 17 января.