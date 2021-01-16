Филадельфия, США, , 08:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» уверенно обыграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Забитыми голами в составе победителей отличились оформивший в матче трипл-дабл Трэвси Конечны (8-я минута, в большинстве, 10-я и 53-я), российский форвард «Флайерз» Иван Проворов (12-я) и шведский нападающий Оскар Линдблом (58-я, в пустые ворота).

В составе «Пингвинз» шайбами отличились защитник Сидни Кросби (13-я, в большинстве) и Брэндон Танев (14-я).

Отметим, в предыдущем матче «Филадельфия» также сыграла с «Питтсбургом» и также выиграла со счетом 6:3. В следующе игре «Филадельфия» 19 и 20 января сыграет с командой «Баффало Сэйбрз», а «Питтсбург» 17 и 20 января встретится с клубом «Вашингтон Кэпиталз».