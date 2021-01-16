Денвер, США, , 08:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Болл-Арена» в Денвере и закончилась в пользу хозяев с крупным счетом 8:0.

Шайбы в составе победителей забили оформивший в матче дубль шведский нападающий Габриэль Ландеског (25-я и 35-я минуты), Андре Бураковски (33-я, в большинстве), финский форвард Микко Рантанен (33-я, в большинстве), Назем Кадри (42-я, в большинстве), Натан Маккиннон (52-я, в большинстве), еще один финский форвард Йоонас Донской (53-я) и Девон Тэйвз (55-я, в большинстве).

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин и российский же нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в предыдущем матче «Колорадо» также сыграл с «Сент-Луисом» и уступил со счетом 1:4. В следующей игре «Колорадо» 20 и 22 января сыграет с командой «Лос-Анджелес Кингз», а «Сент-Луис» 19 и 21 января встретится с клубом «Сан-Хосе Шаркс».