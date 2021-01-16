Тампа, США, , 08:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» переиграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Амали-Арена» в Тампе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Голами в составе победителей отличились чешский форвард «Лайтингз» Ондржей Палат (23-я минута), Алекс Киллорн (25-я), Блэйк Коулман (29-я), Янни Гурд (54-я) и Стивен Стэмкос (58-я).

В составе «Чикаго» шайбами отличились Алекс Дэбринкэт (35-я, в большинстве) и Патрик Кейн (37-я).

Российский форвард «Тампы» Андрей Василевский смог отразить за матч 34 из 36 бросков по своим воротам

Отметим, в предыдущем матче «Тампа» также сыграла с «Чикаго» и также выиграла со счетом 5:1. В следующей игре «Тампа» 18 и 20 января сыграет с комнадой «Даллас Старз», а «Чикаго» в эти же дни встретится с клубом «Флорида Пантерз»