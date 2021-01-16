Буффало, США, , 08:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

Голами в составе победителей отличились чешский форвард «Кэпиталз» Якуб Врана (22-я минута) и нападающий Том Уилсон (48-я).

Единственную шайбу в составе «Сэйбрз» записал на свой счет финский защитник Расмус Ристолайнен (41-я).

Отметим, в предыдущем матче «Вашингтон» также сыграл с «Баффало» и также выиграл со счетом 6:4.